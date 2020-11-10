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Тест на коронавирус в вагончике. В полиции Киева прокомментировали появление загадочного объекта

10 ноября, 11:13

Александр Марущак , Ольга Кравченко

"Лабораторию" установили на проспекте Правды

В столице на проспекте Правды появился вагончик, в котором предлагают желающим пройти тест на COVID-19. Как написано на дверях киоска, стоимость теста – 950-1200 гривен. Многих киевлян возмутило то, что исследования проводят в вагончике, как на стройке, сообщает корреспондент "Сегодня".

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Судя по всему, такие вагончики-лаборатории будут появляться и дальше. На том, что установили на проспекте Правды, отмечается, что это первый мобильный COVID пункт, где клиенты получают результат за сутки.

В полиции Подольского района сайту "Сегодня" заявили, что вагончиком уже заинтересовалась столичная полиция. Работы в нем продолжались и сегодня.

"Полицией инициирована проверка пункта. В состав комиссии с представителями Подольской районной РГА и управления охраны здравоохранения вошли и сотрудники полиции. Законность пребывания сооружения проверят специалисты и дадут действиям его владельцев правовую оценку. На руках у сотрудников лаборатории есть документы, но вот могут ли они работать в этом месте или нет, должна в ближайшее время решить комиссия. Пока пункт работает", – пояснили сайту "Сегодня" в полиции Подольского района.

Напомним, в Киеве за прошедшие сутки обнаружили 747 новых случаев коронавируса. На сегодняшний день в столице уже 45 667 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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А всего в мире зафиксировано 51 243 488 случаев заражения COVID-19.

Видео: Сегодня

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Киев коронавирус Полиция Киева

Источник: Сегодня

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