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Украина живет в аду, сжигая книги русских классиков – директор театра в Киеве Титаренко

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
13 ноября, 21:59
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Бывший народный депутат Борислав Береза назвал выступление директора "дичью"

Художественный руководитель Киевского драматического театра "Браво" Любовь Титаренко заявила, что жизнь в Украине якобы "похожа на ад" и "средневековье". Также она утверждает, что в стране "сжигают книги русских классиков".

Роликом с прямого эфира одного из YouTube-каналов поделился бывший народный депутат Борислав Береза в Facebook.

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По ее словам, Россия держится на культуре и наследии "русского мира", в частности, читают Пушкина и Достоевского. А Украина якобы "живет в средневековье".

"Здесь (в Украине) они сжигают эти книги, мусорные баки забиты ими...Мы живем в аду в полном смысле этого слова", – сказала Титаренко.

Береза же назвал выступление Титаренко "дичью".

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"Пошел и проверил свои книжные полки. Чехов, Лермонтов, Пушкин, Куприн стоят неопалимые. Вышел во двор и был шокирован – в мусорнике ничего нет, кроме мусора. Видимо уже повезли сжигать на Крещатик", – написал он.

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