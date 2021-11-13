Украина живет в аду, сжигая книги русских классиков – директор театра в Киеве Титаренко

Художественный руководитель Киевского драматического театра "Браво" Любовь Титаренко заявила, что жизнь в Украине якобы "похожа на ад" и "средневековье". Также она утверждает, что в стране "сжигают книги русских классиков".
Роликом с прямого эфира одного из YouTube-каналов поделился бывший народный депутат Борислав Береза в Facebook.
По ее словам, Россия держится на культуре и наследии "русского мира", в частности, читают Пушкина и Достоевского. А Украина якобы "живет в средневековье".
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"Здесь (в Украине) они сжигают эти книги, мусорные баки забиты ими...Мы живем в аду в полном смысле этого слова", – сказала Титаренко.
Береза же назвал выступление Титаренко "дичью".
"Пошел и проверил свои книжные полки. Чехов, Лермонтов, Пушкин, Куприн стоят неопалимые. Вышел во двор и был шокирован – в мусорнике ничего нет, кроме мусора. Видимо уже повезли сжигать на Крещатик", – написал он.
Истерики пропагандистки Скабеевой
- 10 ноября Скабеева возмутилась тем фактом, что грузины так не любят Россию, что надругались над флагом РФ во время суда над Михеилом Саакашвили.
- В начале ноября еще до голосования в Верховной Раде она заявила, что "русофоб Резников" пришел уничтожать мирное население.
- Еще больше паники вызвало назначение основателя "Правого сектора" и командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
- Чуть раньше Скабееву вывела из себя комедийная песня украинских юмористов "Москва горит" ("Москва горить"). От увиденного она начала рассказывать, что в Украине нет газа, а Зеленскому вместе с украинцами от таких песен и мыслей о Москве становится теплее.
- Заявление о том, что готовится покушение на экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, она тоже прокомментировала в свойственной себе манере.