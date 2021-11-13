Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Україна живе у пеклі, спалюючи книги російських класиків – директор театру у Києві Титаренко

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
13 листопада, 21:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній народний депутат Борислав Береза назвав виступ директора "дичиною"

Художній керівник Київського драматичного театру "Браво" Любов Титаренко заявила, що життя в Україні нібито "схоже на пекло" та "середньовіччя". Також вона стверджує, що у країні "спалюють книги російських класиків".

Роликом із прямого ефіру одного з YouTube-каналів поділився колишній народний депутат Борислав Береза у Facebook.

Реклама

За її словами, Росія тримається на культурі та спадщині "російського світу", зокрема, читають Пушкіна та Достоєвського. А Україна нібито "живе у середньовіччі".

"Тут (в Україні) вони спалюють ці книги, сміттєві баки забиті ними... Ми живемо в пеклі в повному розумінні цього слова", – сказала Титаренко.

Береза назвав виступ Титаренка "дичиною".

Реклама

"Пішов і перевірив свої книжкові полиці. Чехов, Лермонтов, Пушкін, Купрін стоять непопалі. Вийшов у двір і був шокований – у смітнику нічого немає, крім сміття. Мабуть, вже пощастило спалювати на Хрещатик", – написав він.

Істерики пропагандистки Скабєєвої

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

9 818

захворіло за тиждень в Києві

+1%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.1

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

29.91

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти