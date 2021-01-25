В "АТБ" подвели итоги 2020-го – года беспрецедентных испытаний и новых возможностей

Ровно год назад Украина, как и многие страны мира, узнала о китайском коронавирусе. Уже в первые недели весны изменилось все: был введен строгий национальный карантин, прекратилось международное авиа- и железнодорожное сообщение, многие виды бизнеса оказались на грани выживания, миллионы граждан потеряли источники своих доходов.

В "АТБ" понимали, что невзирая на всю сложность новой реальности, основная миссия компании – обеспечение широких слоев граждан гарантированно свежими продуктами и качественными товарами первой необходимости по максимально доступным ценам – должна быть выполнена. Более того, в данной ситуации роль социально ориентированного бизнеса многократно возросла. Поэтому свыше 68 тысяч человек, работающих в большой команде многолетнего лидера украинской отрасли ритейла, приложили максимум усилий, чтобы мы с вами, как и ранее, могли покупать качественные продукты и экономить собственные средства.

И, надо отметить, все невероятные усилия, которые компания и ее персонал приложили, принесли хорошие плоды. Жители 308 населенных пунктов в 24 областях Украины, где сегодня работают 1203 супермаркета "АТБ", бесперебойно могли приобретать качественные продукты. В то же время компания росла и развивалась, открывая новые магазины, создавая новые рабочие места, запуская новые онлайн-сервисы, а также наращивая объем уплаченных в бюджеты всех уровней налогов и сборов.

"Ушедший год стал серьезным испытанием на прочность и своеобразным краш-тестом для всего ритейла. Мы не были исключением – нам, как и остальным участникам рынка, было непросто... Но мы оказались более подготовлены к работе в условиях форс-мажора. Сумели в оптимально сжатые сроки адаптировать и оптимизировать все ключевые бизнес-процессы. Создать все необходимые условия для безопасной и эффективной работы наших сотрудников. Инициировать и реализовать с нуля десятки масштабных и амбициозных проектов", – пишет на своей странице в Facebook Борис Марков, глава совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ".

По итогам года компания "АТБ" перечислила в бюджеты разных уровней 15,8 млрд грн. Это на 26% больше, чем в 2019 году (12,6 млрд грн). Для сравнения: еще за год до этого бюджеты получили 9,4 млрд грн, а в 2017-м – 6,58 млрд грн.

Как видим, сумма уплаченных налогов и сборов стремительно растет. Это сегодня весьма актуально, ведь после реформы децентрализации значительно больше средств остается в местных бюджетах, в том числе и в нашей городской казне.

Напомним, что "АТБ" уже несколько лет кряду входит в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков страны и лидирует в отрасли розничной торговли.

Это стало возможным благодаря эффективному менеджменту и стратегии динамичного развития торговой сети. В 2020-м, невзирая на пандемию, приняли первых клиентов 127 дискаунтеров "АТБ" по всей стране. Еще в 59 магазинах была проведена модернизация. Для сравнения: за год до этого компания открыла 88 новых магазинов и провела реконструкцию 41 маркета.

Стоит отметить, что минувший год принес множество трудностей, ведь к традиционному сезонному росту цен прибавились повышение закупочной стоимости, значительный рост расходов у производителей и др. "АТБ" пришлось своими силами исправлять ситуацию, стать своеобразной подушкой безопасности для миллионов своих клиентов. Тем не менее 2020-й стал и годом новых возможностей. Открылся первый в стране продуктовый интернет-магазин "АТБ" полного цикла. Весь процесс приема заказа, его обработки и доставки выбранных товаров на указанный клиентом адрес зачастую занимает даже меньше времени, чем мы обычно ожидаем курьера с пиццей. Такой сервис позволил миллионам украинцев поддерживать достойный уровень жизни даже в условиях самого строгого карантина.

Кроме того, в "АТБ" появился сервис предварительного заказа. Покупателю больше нет необходимости тратить время на поиск продуктов в торговом зале, хотя это и несложно. Собрать свой пакет продуктов можно онлайн, выбрав магазин, где его хочется получить. К тому моменту, когда клиент придет в супермаркет, пакет с продовольствием уже будет готов. Нужно оплатить его, что сегодня тоже можно сделать онлайн и показать чек в специально отведенной зоне магазина.

Фактически являясь авангардом отечественного ритейла, "АТБ" системно внедряет инновационные технологии и оптимизирует бизнес-процессы. Это позволяет системно увеличивать показатели. Так, за год товарооборот сети вырос на 18,2% и составил 149,8 млрд грн (включая НДС).

Благодаря традиционной для "АТБ" стратегии динамичного развития за 2020 год было создано 5,5 тысячи новых рабочих мест. Соответственно, такое же количество украинских семей получило стабильный источник доходов и уверенность в завтрашнем дне.

Как видим, прошлый год для лидера ритейла, как и для нас с вами, стал во многом непростым, однако дал и новые возможности. На ощутимые перемены к лучшему можно надеяться и в 2021-м, ведь динамичное развитие является важным направлением общей стратегии "АТБ".

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