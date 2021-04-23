Українська
$ 28,06
33,81
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Буче откроют уникальную Академию спорта: как она выглядит сейчас (фото)

23 апреля, 11:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Спортивный комплекс за 111 миллионов гривен сможет принимать соревнования по олимпийским видам спорта даже международного значения

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Киевской области продолжаются работы по созданию уникальной Академии спорта. Объект должен открыться в Буче к 30-й годовщине Независимости Украины.

Реклама

Об этом сообщает Киевская ОГА.

Фото: facebook.com/buchacopter

Отмечается, что общая стоимость академии составляет 111,5 млн грн.

"Ее уникальность заключается в том, что воспользоваться услугами смогут как участники международных, государственных и областных соревнований, так и 57 тысяч населения Бучанской общины. При проектировании были учтены потребности маломобильных посетителей: устроены пандусы, санузлы, необходимые параметры дверных проемов. Это позволит проводить спортивные мероприятия и соревнования лиц с инвалидностью", – заявил заместитель главы Киевской облгосадминистрации Андрей Лисовык.

Реклама

Многофункциональный спортивный комплекс будет использоваться для соревнований по олимпийским видам спорта всеукраинского и международного значения, проведения занятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, большому теннису. Кроме этого, в нем будут проводиться занятия по физической культуре бучанских школ.

В тренде
В Киеве мужчина обстрелял работников "Киевавтодора": суд избрал меру пресечения (обновлено)

Работы на объекте выполнены уже на 75%. Возведено двухэтажное здание, частично выполнены внешние инженерные сети, почти закончены канализация и водоснабжение, завершены теплоснабжения и обустройство системы пожаротушения. Большинство внутренних строительных работ уже также выполнены.

Построены два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, баскетбольная площадка с полиуретановым покрытием, многофункциональная площадка и площадка для занятий по street-файту.

Реклама

В дальнейшем предусмотрено строительство спортивного блока в комплексе со зданиями общеобразовательной школы №2.

Как сообщали новости "Сегодня", "Большая стройка" дошла до Чернобыля – в зоне отчуждения чинят дороги. Чернобыль станет не местом забвения, а точкой развития, уверены в Офисе президента.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Буча академия Большая стройка

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киевской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка: подробности (фото)
В Киевской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка: подробности (фото)Другие новости
Требовал деньги за авто: в Киеве на взятке задержали работника полиции (фото)
Требовал деньги за авто: в Киеве на взятке задержали работника полиции (фото)Другие новости
В Киеве перестали записывать в детские сады
В Киеве перестали записывать в детские садыДругие новости
В Киеве от ковид умерла женщина, которую врачи отказывались перевести в реанимацию
В Киеве от ковид умерла женщина, которую врачи отказывались перевести в реанимациюДругие новости
Минздрав подтвердил, что в
Минздрав подтвердил, что в "АТБ" соблюдены все меры эпидемиологической безопасностиДругие новости
Просто вау: в аэропорту
Просто вау: в аэропорту "Борисполь" появится новая автостанция (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять