В Буче откроют уникальную Академию спорта: как она выглядит сейчас (фото)

Спортивный комплекс за 111 миллионов гривен сможет принимать соревнования по олимпийским видам спорта даже международного значения

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Киевской области продолжаются работы по созданию уникальной Академии спорта. Объект должен открыться в Буче к 30-й годовщине Независимости Украины.

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Об этом сообщает Киевская ОГА.

Фото: facebook.com/buchacopter

Отмечается, что общая стоимость академии составляет 111,5 млн грн.

"Ее уникальность заключается в том, что воспользоваться услугами смогут как участники международных, государственных и областных соревнований, так и 57 тысяч населения Бучанской общины. При проектировании были учтены потребности маломобильных посетителей: устроены пандусы, санузлы, необходимые параметры дверных проемов. Это позволит проводить спортивные мероприятия и соревнования лиц с инвалидностью", – заявил заместитель главы Киевской облгосадминистрации Андрей Лисовык.

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Многофункциональный спортивный комплекс будет использоваться для соревнований по олимпийским видам спорта всеукраинского и международного значения, проведения занятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, большому теннису. Кроме этого, в нем будут проводиться занятия по физической культуре бучанских школ.

Работы на объекте выполнены уже на 75%. Возведено двухэтажное здание, частично выполнены внешние инженерные сети, почти закончены канализация и водоснабжение, завершены теплоснабжения и обустройство системы пожаротушения. Большинство внутренних строительных работ уже также выполнены.

Построены два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, баскетбольная площадка с полиуретановым покрытием, многофункциональная площадка и площадка для занятий по street-файту.

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В дальнейшем предусмотрено строительство спортивного блока в комплексе со зданиями общеобразовательной школы №2.

Как сообщали новости "Сегодня", "Большая стройка" дошла до Чернобыля – в зоне отчуждения чинят дороги. Чернобыль станет не местом забвения, а точкой развития, уверены в Офисе президента.

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