В Буковеле будет опасно! Синоптики дали прогноз на завтра

Погода в Буковеле завтра, 31 января, до самого вечера будет облачной. В течение дня будет идти снег, а температура воздуха днем будет -6 градусов. Синоптики предупредили о сильном ветре.
Об этом пишет sinoptik.
На протяжении всего дня небо в Буковеле будет покрыто облаками. Ночью будет идти снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
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Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Температура днем будет -6... -4 градуса, а ночью ожидается -3 градуса.
Народный прогноз погоды
31 января почитается память святителей Афанасия и Кирилла. Этот день называли "Афанасий-ломонос", поскольку стояли лютые Афанасьевские морозы: "Ломонос морозит нос", "Пришел Афанасий Ломонос — береги щеки и нос". Если в этот день был пурпурный закат, то к утру ожидали большого снегопада, мороза и ветра. Погоду предсказывали и вороны: если они летали стаями, надо было готовится к сильным морозам.
Что делать во время сильного ветра?
- Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
- На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.
- В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д).
- Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.
- Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.
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