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В центре Киева мужчина выпал из окна многоэтажки

24 июня 2021 20:42

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Копы устанавливают обстоятельства трагедии и общаются со свидетелями и очевидцами

Место происшествия огорожено лентой. Фото: скрин

Место происшествия огорожено лентой. Фото: скрин

В Киеве сегодня, 24 июня, из окна многоэтажки на улице Крещатик выпал мужчина. Скорее всего, он находился на 7-м этаже здания.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"Медики, констатировали смерть мужчины", – пишут в сообщении.

По предварительной информации, мужчина выпал из окна квартиры на 7-м этаже многоэтажки.

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"Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства трагедии и общается со свидетелями и очевидцами", – добавляют в полиции.

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Фото: Киев Оперативный/Telegram

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий ей будет дана правовая квалификация.

Ранее мы писали, на Донбассе годовалый ребенок выпал из окна.

Напомним, что в Черновцах 10-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа. Когда летел, он ударился о коммуникационные провода и сушилки для белья, приземлился на кучу сухих листьев, поэтому и выжил.

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