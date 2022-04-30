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В Гостомеле закроют кладбища – причина

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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30 апреля, 01:44
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Военная администрация решила закрыть кладбища, пока на этой территории не станет безопасно
Людям запретили ходить на кладбища / Коллаж "Сегодня"
Людям запретили ходить на кладбища / Коллаж "Сегодня"

В Гостомеле Киевской области кладбища на поминальные дни будут закрыты. Все из-за опасности минирований.

Об этом сообщил начальник Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко, пишет УНН.

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"Я всех прошу сегодня не приближать встречу с теми, кого вы хотите поминать. Совместно с районной военной администрацией нами принято решение в нашем районе закрыть все кладбища на поминальные дни, отсрочить их (посещение кладбищ — ред.) на определенный срок до разминирования, прежде чем станет безопасно", — говорит Тарас Думенко.

В Тростянце российские оккупанты заминировали кладбище

В городе Тростянце Сумской области, который освободили от российских войск, оккупанты заминировали множество объектов, среди которых – кладбище. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"К сожалению, в наших освобожденных общинах остается много заминированных объектов, много заминированных полей, обочины дорог, даже заминировали в Тростянце кладбище", – рассказал Живицкий.

Он добавил, что местный житель нарвался на растяжку на обочине дороги и погиб. Кроме того, в городе собака спасла жизнь своей хозяйке – побежала вперед и тоже попала на растяжку, мина взорвалась.

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