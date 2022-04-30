У Гостомелі закриють цвинтарі – причина

Військова адміністрація вирішила закрити цвинтарі, поки на цій території не стане безпечно

Людям заборонили ходити на цвинтарі / Колаж "Сьогодні"

У Гостомелі Київської області цвинтарі на поминальні дні будуть закриті. Все через небезпеку мінування.

Про це повідомив начальник Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко, пише УНН.

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"Я всіх прошу сьогодні не наближати зустріч із тими, кого ви хочете поминати. Спільно з районною військовою адміністрацією нами прийнято рішення у нашому районі закрити всі цвинтарі на поминальні дні, відстрочити їх (відвідування кладовищ — ред.) на певний термін до розмінування, насамперед чим стане безпечно", — каже Тарас Думенко.

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У Тростянці російські окупанти замінували цвинтар.

У місті Тростянці Сумської області, яке звільнили від російських військ, окупанти замінували безліч об'єктів, серед яких – цвинтар. Про це повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.

"На жаль, у наших звільнених громадах залишається багато замінованих об'єктів, багато замінованих полів, узбіччя доріг, навіть замінували у Тростянці цвинтар", – розповів Живицький.

Він додав, що місцевий житель нарвався на розтяжку на узбіччі дороги та загинув. Крім того, у місті собака врятувала життя своїй господині – побігла вперед і теж потрапила на розтяжку, міна вибухнула.

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