В Киев идет снегопад – синоптики рассказали об опасности

Синоптики рассказали, какой погоды ждать в столице в пятницу 21 января – появился свежий прогноз

Начало недели в Украине будет снежным/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве завтра, 21 января, будет снежной и ветреной. Синоптики предупреждают, что мокрый снег будет замерзать на земле, поэтому на дорогах будет опасно.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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По данным синоптиков, в пятницу в столице будет идти мокрый снег и дождь. Мелкий снег будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера.

Какая будет погода в Киеве. Скриншот

На улице днем ожидается температура -2 градуса, но по ощущениям как -7. Осадки будут замерзать на переохлажденной земле, на дорогах начнется гололедица.

Кроме того, в Киеве ветер усилится до 15-24 м/с.

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Народный прогноз

21 января чтят память исповедника Эмилиана. Ранее метели и бураны в этот день были обычным явлением, а следили в основном за ветром.

Если ветер дует с юга — лето будет грозовым, а если день покажется ясным, то стоит ждать засушливого лета.