В Киев идет снег с дождем – свежий прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, ветер в столице будет юго-западный, а также ожидается плюсовая температура днем

В столице будет плохая погода, но тепло. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве в пятницу, 28 января, будет снежной и одновременно дождливой. Синоптики в этот день прогнозируют небольшое потепление в столице. Ветер ожидается юго-западный.

Об этом сообщает Sinoptik.

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28 января в Киеве солнце будет редко показываться из-за облаков.

Мелкий дождь со снегом будет идти весь день, а к вечеру может стать сильнее.

Температура воздуха в столице ночью составит ноль градусов, а днем будет от +1 до +3 °C.

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Кроме того, в этот день синоптики прогнозируют юго-западный ветер.