В Киев пришла зима: город замело снегом (фото, видео)

Водителей и пешеходов просят быть осторожными

Киев и Киевскую область в среду, 23 декабря, засыпает густым снегом.

Реклама

Как сообщили в КГГА, в столице работает 71 бригада из ручной уборки – 480 работников.

Видео: "Сегодня"

Как мы писали ранее, первоначально обрабатываются мосты и путепроводы, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, транспортные развязки, тротуары и остановки общественного транспорта.

Видео: "Сегодня"

А обработку проводят – жидкими хлоридами.

Видео: "Сегодня"

На дорогах Киева 23 декабря будет гололедица (уровень опасности, желтый). Водителей и пешеходов просят быть осторожными.

Фото: "Сегодня"

Видео: "Сегодня"

Видео: Сегодня

Реклама

Ранее мы писали, что в Украину возвращаются снег и морозы, но это будет в основном на востоке. 22 декабря на остальной территории страны сухо, на западе плюсовая температура. А вот среди недели снова потеплеет, местами до +9.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама