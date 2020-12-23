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В Киев пришла зима: город замело снегом (фото, видео)

23 декабря, 11:39

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Водителей и пешеходов просят быть осторожными

Киев и Киевскую область в среду, 23 декабря, засыпает густым снегом.

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Как сообщили в КГГА, в столице работает 71 бригада из ручной уборки – 480 работников.

Видео: "Сегодня"

Как мы писали ранее, первоначально обрабатываются мосты и путепроводы, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, транспортные развязки, тротуары и остановки общественного транспорта.

Видео: "Сегодня"

А обработку проводят – жидкими хлоридами.

В тренде
В Киев пришла зима: город замело снегом (фото, видео)
Видео: "Сегодня"

На дорогах Киева 23 декабря будет гололедица (уровень опасности, желтый). Водителей и пешеходов просят быть осторожными.

Фото: "Сегодня"
Видео: "Сегодня"
Видео: Сегодня
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Ранее мы писали, что в Украину возвращаются снег и морозы, но это будет в основном на востоке. 22 декабря на остальной территории страны сухо, на западе плюсовая температура. А вот среди недели снова потеплеет, местами до +9.

Видео: Сегодня

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Киев снег метель погода в Киеве

Источник: Сегодня

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