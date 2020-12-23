В Киев пришла зима: город замело снегом (фото, видео)

Киев и Киевскую область в среду, 23 декабря, засыпает густым снегом.
Как сообщили в КГГА, в столице работает 71 бригада из ручной уборки – 480 работников.
Как мы писали ранее, первоначально обрабатываются мосты и путепроводы, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, транспортные развязки, тротуары и остановки общественного транспорта.
А обработку проводят – жидкими хлоридами.
На дорогах Киева 23 декабря будет гололедица (уровень опасности, желтый). Водителей и пешеходов просят быть осторожными.
Ранее мы писали, что в Украину возвращаются снег и морозы, но это будет в основном на востоке. 22 декабря на остальной территории страны сухо, на западе плюсовая температура. А вот среди недели снова потеплеет, местами до +9.
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