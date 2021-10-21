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В Киеве будет теплая и сухая погода: синоптики дали прогноз (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
21 октября, 06:30
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В течение дня в столице Украины осадков не прогнозируют
День порадует киевлян своим теплом/Коллаж: Сегодня
День порадует киевлян своим теплом/Коллаж: Сегодня

В четверг, 21 октября, в Киеве ожидается теплая погода. Однако уже вскоре в Украине прогнозируют похолодание.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в столице Украины температура воздуха будет колебаться от +15 до +17 градусов. Ожидается переменная облачность. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с. Осадков не прогнозируют.

Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

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По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

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