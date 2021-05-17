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В Киеве два района останутся без газа (список адресов)

17 мая, 14:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Жителям адресов, которые указаны в перечне ниже, нужно перекрыть краны на газопроводах

В Киеве 18-19 мая будет прекращено газоснабжение в Святошинском и Соломенском районах.

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Об этом сообщает Святошинская РГА в Facebook.

Так, временно будет отключен газ в двух районах столицы в связи с заменой задвижки на распределительном газопроводе среднего давления.

"Жителям квартир и частных домов, указанных в перечне ниже, нужно перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами", – говорится в сообщении.

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Фото: REUTERS/Yves Herman

Ремонтные работы являются плановыми и будут проводиться на углу проспекта Победы и улицы Дружковской.

Отметим, что получить справочную информацию можно в контакт-центре по телефонам: (044) 495-04-04 или (097) 495-11-04.

Ранее мы писали, как сменить поставщика газа, если есть субсидия.

Напомним, на Волыни семья отравилась угарным газом. Накануне отец детей выключил котел, так как он начал плохо нагревать воду – дом должны обследовать газовики.

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