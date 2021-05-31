В Киеве экс-директор отделения банка украл 900 тыс. грн: ему грозит 12 лет

Он в течение двух лет присваивал денежные средства – правоохранители выясняют все обстоятельства хищения

В Киеве сообщили о подозрении экс-директору одного из столичных банков, его подозревают в хищении 900 тысяч гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Оболонской окружной прокуратурой. Киева сообщено о подозрении бывшему директору одного из столичных банков в присвоении имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в течение 2016 – 2018 годов подозреваемый занимал должность директора отделения банка и имел доступ к деньгам. Он в течение двух лет присвоил около 900 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Киеве подозревают во взяточничестве сотрудницу СИЗО, которая улучшала условия содержания и помогала брачному аферисту, который присвоил 1,5 млн гривен.