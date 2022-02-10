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В Киеве хотят запретить устанавливать кондиционеры: кому и где именно

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 февраля, 12:09
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Такой запрет уже поддержали профильные комиссии Киевсовета, теперь его должны рассмотреть на пленарном заседании горсовета
В Киеве готовят запрет на кондиционеры.
В Киеве готовят запрет на кондиционеры. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве вскоре запретят устанавливать кондиционеры на фасадах исторических построек и изменять форму балконов.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Под запрет попадут размещение систем кондиционирования воздуха, если они портят архитектурный облик исторического здания.

Владельцам квартир с неправильно установленными кондиционерами будут давать год, чтобы их демонтировать. После этого исполнительный орган выпишет штраф, а потом "Киевблагоустройство" будет возвращать зданиям исторический вид

Балконы также будут под запретом

В планах городских властей также будет запрет на утепление и остекление имеющихся балконов и лоджий, их достройку или расширение.

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Кроме того, невозможным станет расширение имеющихся оконных и балконных проемов, изменение форм и цветов оконных рам и балконных дверей.

Соответствующий документ уже поддержали профильные комиссии Киевсовета, а также его должны рассмотреть на пленарном заседании городского совета.

В Киеве объявили борьбу с "царь-балконами"

Они портят архитектуру, нагружают дома и раздражают соседей. Неравнодушные киевляне хотят заставить владельцев "царь-балконов" демонтировать конструкции, особенно в домах – архитектурных памятниках.

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Но такие постройки на фасадах – это и дополнительная нагрузка на дом, и перекрытый путь для спасения.

Если будет пожар, лестница может быть задымлена, а с балкона вас смогут снять пожарную лестницу. за то, что там внутри", – рассказал Дмитрий Макогон.

Раньше мы писали:

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