В Киеве хотят запретить устанавливать кондиционеры: кому и где именно

В Киеве вскоре запретят устанавливать кондиционеры на фасадах исторических построек и изменять форму балконов.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Под запрет попадут размещение систем кондиционирования воздуха, если они портят архитектурный облик исторического здания.
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Владельцам квартир с неправильно установленными кондиционерами будут давать год, чтобы их демонтировать. После этого исполнительный орган выпишет штраф, а потом "Киевблагоустройство" будет возвращать зданиям исторический вид
Балконы также будут под запретом
В планах городских властей также будет запрет на утепление и остекление имеющихся балконов и лоджий, их достройку или расширение.
Кроме того, невозможным станет расширение имеющихся оконных и балконных проемов, изменение форм и цветов оконных рам и балконных дверей.
Соответствующий документ уже поддержали профильные комиссии Киевсовета, а также его должны рассмотреть на пленарном заседании городского совета.
В Киеве объявили борьбу с "царь-балконами"
Они портят архитектуру, нагружают дома и раздражают соседей. Неравнодушные киевляне хотят заставить владельцев "царь-балконов" демонтировать конструкции, особенно в домах – архитектурных памятниках.
Но такие постройки на фасадах – это и дополнительная нагрузка на дом, и перекрытый путь для спасения.
Если будет пожар, лестница может быть задымлена, а с балкона вас смогут снять пожарную лестницу. за то, что там внутри", – рассказал Дмитрий Макогон.
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