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В Киеве из-за конфликта на дороге пострадал полуторагодовалый ребенок (фото)

7 мая, 18:44

Виктория Барановская Виктория Барановская

Ребенок находился в автомобиле, когда в нем распылили перцовый газ – полиция выясняет все обстоятельства инцидента

В пятницу, 7 апреля, в Киеве произошло ДТП, в котором пострадал ребенок – один из водителей распылил перцовый газ в салоне авто.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла на улице Анны Ахматовой. Там автомобиль Volkswagen подрезал Jeep на перекрестке просп. Петра Григоренко.

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Водителя Jeep это разозлило, он заблокировал движение авто обидчика. Остановился, вышел из машины и брызнул в салон Volkswagen газовым баллончиков. В тот момент в автомобиле находился 1,5-летний ребенок, он пострадал от газа.

На место происшествия вызвали правоохранителей и медиков. Полицейские выяснят все обстоятельства аварии.

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Отметим, что хоть перцовый ожог довольно болезненный и неприятный, но у большинства людей он бесследно проходит через 2-3 часа. Как газ влияет на детей – неизвестно.

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Напомним, ранее в страшном ДТП в центре Киева погибла 18-летняя девушка.

Кроме того, в Тернопольской области столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадала девочка.

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