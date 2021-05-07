У Києві через конфлікт на дорозі постраждала півторарічна дитина (фото)

Дитина знаходилася в автомобілі, коли в ньому розпилили перцевий газ – поліція з'ясовує всі обставини інциденту

У п'ятницю, 7 квітня, в Києві сталася ДТП, у якій постраждала дитина – один з водіїв розпилив перцевий газ в салоні авто.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Аварія сталася на вулиці Анни Ахматової. Там автомобіль Volkswagen підрізав Jeep на перехресті просп. Петра Григоренка.

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Водія Jeep це розлютило, він заблокував рух авто кривдника. Зупинився, вийшов з машини і бризнув в салон Volkswagen газовим балончиків. В той момент в автомобілі знаходилася 1,5-річна дитина, вона постраждала від газу.

На місце події викликали правоохоронців та медиків. Поліцейські з'ясують всі обставини аварії.

Відзначимо, що хоч перцевий опік досить болючий і неприємний, але у більшості людей він безслідно проходить через 2-3 години. Як газ впливає на дітей – невідомо.

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Нагадаємо, раніше в страшній ДТП в центрі Києва загинула 18-річна дівчина.

Крім того, в Тернопільській області зіткнулися чотири автомобілі. В результаті аварії постраждала дівчинка.