У Києві побили та пограбували відомого журналіста Андрія Кулікова

У Києві невідомі побили та пограбували журналіста Андрія Куликова. У чоловіка відібрали гроші, банківську картку та мобільний телефон.
Про це повідомило джерело у правоохоронних органах, пише РБК-Україна.
Що сталося
Хулігани на проспекті Перемоги побачили потерпілого. Вони хотіли його пограбувати, для цього вдарили кілька разів руками та ногами в голову та груди чоловікові, стверджують у Київській міській прокуратурі.
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Після цього порушники забрали у журналіста гроші, банківську картку та мобільний телефон.
Хто напав на журналіста
Нападників вдалося встановити та затримати. Ними виявилися 24-річні уродженці Миколаївської та Волинської областей.
Один із них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та незаконне зберігання наркотиків, інший – має статус обвинуваченого у провадженні за фактом скоєння крадіжки.
Чи покарають нападників?
Наразі хлопцям повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з визначенням застави.