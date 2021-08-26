Заметили крокодила. В Киеве на берегу Днепра появился новый арт-объект (фото)

Новая фотозона очень реалистичная и нравится местным жителям – крокодил сделан из прочной металлической проволоки и обтянут зеленым материалом

Местные любят гулять в парке "Наталка". Фото: коллаж "Сегодня"

В парке "Наталка" обнаружили гигантского крокодила. Он очень похож на настоящего. Рептилия гигантских размеров с открытой пастью. Кажется, что он только выполз из воды Днепра.

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Необычный арт-объект появился тут на минувших выходных, но уже стал популярным среди детей, которые отдыхают в парке. Он установлен на месте, где зимой в Днепре купаются моржи.

Зеленый зверь, как будто вылезает из Днепра. Фото: КП СЗН Оболонского района

"Крокодила создали сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Оболонского района. Каркас сделан из прочной металлической проволоки. Он обтянут материалом похожим на искусственный газон. В пасти у крокодила вставлены деревянные зубы, также из дерева сделаны плавники. Крокодила планировали установить на Певческом поле во время выставки цветов, а теперь он стал арт-объектом в парке "Наталка", – рассказал сайту "Сегодня" Виктор Слободяник, начальник паркового хозяйства.

Новая фотозона очень нравится отдыхающими. Правда, некоторые отдыхающие поначалу испугались крокодила.

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Крокодил уже полюбился местным жителям. Фото: КП СЗН Оболонского района

"Мы вышли на прогулку по парку ранним утром. И у меня аж кровь в жилах застыла, когда увидела это "чудо" на берегу. Думаю, ну все, приехали… В Киеве появились крокодилы. А что? Вы же видите какого цвета вода в Днепре? Теперь моя дочь не слазит с этого зубастого зверя, когда проходим мимо него на прогулке", – делиться с нами Ольга, местная жительница.

Кстати, недалеко от крокодила есть еще один арт-объект – большая черепаха, которая тоже служит фотозоной и местом для игр местной детворы.

Черепаха в парке "Наталка". Фото: КП СЗН Оболонского района

Ее установили тут в 2017 году, когда открывалась эта часть парка "Наталка". Теперь у черепахи появился зубастый сосед.

Арт-объекты в Киеве

Недавно в Киеве, возле здания Офиса Президента Украины открыли арт-площадку, созданную по мотивам работ известной украинской художницы Марии Примаченко. Арт-площадка ориентирована на взрослых и детей, также она доступна для людей с ограниченными возможностями.

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А в Национальном музее Тараса Шевченко открылась основная часть масштабного арт-проекта "Ковчег "Чернобыль": перезагрузка" художника и фотографа Дениса Копылова.

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