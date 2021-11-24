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Антивакцинаторы перекрыли центр Киева – онлайн-трансляция

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
24 ноября, 10:01
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Люди выстроились с плакатами
В Киеве снова митинг антивакцинаторов. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве снова митинг антивакцинаторов. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 24 ноября, под Верховной Радой снова собираются на митинг антивакцинаторы. Люди выстроились с соответствующими плакатами.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Как стало известно, уже утром антивакцинаторы выстроились с плакатами возле станции метро Арсенальная.

Также люди вышли на митинг под Верховную Раду.

В Киеве снова митинг антивакцинаторов. Фото: Игорь Серов, "Сегодня".
В Киеве снова митинг антивакцинаторов. Фото: Игорь Серов, "Сегодня".
В Киеве снова митинг антивакцинаторов. Фото: Игорь Серов, "Сегодня".
В Киеве снова митинг антивакцинаторов. Фото: Игорь Серов, "Сегодня".
В Киеве снова митинг антивакцинаторов. Фото: Игорь Серов, "Сегодня".
В Киеве снова митинг антивакцинаторов. Фото: Игорь Серов, "Сегодня".
В Киеве снова митинг антивакцинаторов. Фото: Игорь Серов, "Сегодня".
В Киеве снова митинг антивакцинаторов. Фото: Игорь Серов, "Сегодня".
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Из-за антивакцинаторов ограничат движение транспорта

В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в столице ограничат движение на:

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  • улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
  • Европейской площади;
  • улице Крещатик;
  • бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
  • улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

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