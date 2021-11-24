Антивакцинаторы перекрыли центр Киева – онлайн-трансляция

В среду, 24 ноября, под Верховной Радой снова собираются на митинг антивакцинаторы. Люди выстроились с соответствующими плакатами.
Об этом сообщает "Сегодня".
Подробности
Как стало известно, уже утром антивакцинаторы выстроились с плакатами возле станции метро Арсенальная.
Также люди вышли на митинг под Верховную Раду.
Из-за антивакцинаторов ограничат движение транспорта
В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в столице ограничат движение на:
- улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
- Европейской площади;
- улице Крещатик;
- бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
- улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).