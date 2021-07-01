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В Киеве на озере Тельбин расцвели лилии (фото)

1 июля 2021 22:21

Виктория Барановская Виктория Барановская

Красные, желтые и розовые цветы своими силами вырастили местные жители

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепровском районе Киева, на озере Тельбин, местные жители вырастили разноцветные лилии. Там можно увидеть желтые, розовые и красные цветы.

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Фото появились в группе "Березняки (Киев)".

"Вот такие красивые лилии вырастила Наталья со своими подругами на о.Тельбине", – написала автор фото Елена Тильман.

Фото: Березняки (Киев)

Фото: Березняки (Киев)

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В комментариях пользователи Сети восторгаются цветами и благодарят женщин, которые вырастили лилии.

"Какие красивые", "Респект тем, кто создал такую красоту", "Диво дивное! Такая красота действительно может спасти Мир! Дай Бог вам, Наталья и Ко, творческого вдохновения, сил и крепчайшего здоровья", "Такая красота! Спасибо! Прогуливаясь невозможно отвести взгляд и такое разнообразие", - пишут местные жители.

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Фото: Березняки (Киев)

Фото: Березняки (Киев)

Фото: Березняки (Киев)

Фото: Березняки (Киев)

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Фото: Березняки (Киев)

Фото: Березняки (Киев)

Ранее мы сообщали, что в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике нашли очень редкие виды растений во время ботанической экспедиции. Эти растения занесены в Красную книгу Украины и Красную книгу Беларуси как неоцененные.

Напомним, что под Киевом, в Клавдиевском лесу, расцвела редчайшая орхидея – венерин башмачок. Он занесен в Красную книгу Украины. А в Киевском области известно всего два места его произрастания.

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