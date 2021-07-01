У Києві на озері Тельбін розквітли лілії (фото)

Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпровському районі Києва, на озері Тельбін, місцеві жителі виростили різнокольорові лілії. Там можна побачити жовті, рожеві і червоні квіти.

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Фото з'явилися в групі "Березняки (Київ)".

"Ось такі красиві лілії виростила Наталя зі своїми подругами на о.Тельбин", – написала автор фото Олена Тільман.

Фото: Березняки (Київ)

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У коментарях користувачі Мережі захоплюються квітами і дякують жінкам, які виростили лілії.

"Які гарні", "Респект тим, хто створив таку красу", "Диво дивне! Така краса дійсно може врятувати світ! Дай Бог вам, Наталя і Ко, творчого натхнення, сил і міцного здоров'я", "Така краса! Дякую! Прогулюючись неможливо відвести погляд і така різноманітність", – пишуть місцеві жителі.

Фото: Березняки (Київ)

Фото: Березняки (Київ)

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Фото: Березняки (Київ)

Раніше ми повідомляли, що в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику знайшли дуже рідкісні види рослин під час ботанічної експедиції. Ці рослини занесені до Червоної книги України та Червоної книги Білорусі як неоціненні.

Нагадаємо, що під Києвом, в Клавдіївському лісі, розквітла рідкісна орхідея – зозулині черевички. Вона занесена до Червоної книги України. А в Київській області відомо всього два місця її зростання.