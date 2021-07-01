У Києві на озері Тельбін розквітли лілії (фото)

Фото: колаж "Сьогодні"
У Дніпровському районі Києва, на озері Тельбін, місцеві жителі виростили різнокольорові лілії. Там можна побачити жовті, рожеві і червоні квіти.
Фото з'явилися в групі "Березняки (Київ)".
"Ось такі красиві лілії виростила Наталя зі своїми подругами на о.Тельбин", – написала автор фото Олена Тільман.
Фото: Березняки (Київ)
У коментарях користувачі Мережі захоплюються квітами і дякують жінкам, які виростили лілії.
"Які гарні", "Респект тим, хто створив таку красу", "Диво дивне! Така краса дійсно може врятувати світ! Дай Бог вам, Наталя і Ко, творчого натхнення, сил і міцного здоров'я", "Така краса! Дякую! Прогулюючись неможливо відвести погляд і така різноманітність", – пишуть місцеві жителі.
Фото: Березняки (Київ)
Фото: Березняки (Київ)
Фото: Березняки (Київ)
Раніше ми повідомляли, що в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику знайшли дуже рідкісні види рослин під час ботанічної експедиції. Ці рослини занесені до Червоної книги України та Червоної книги Білорусі як неоціненні.
Нагадаємо, що під Києвом, в Клавдіївському лісі, розквітла рідкісна орхідея – зозулині черевички. Вона занесена до Червоної книги України. А в Київській області відомо всього два місця її зростання.