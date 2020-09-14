В Киеве начали установку фонтана со скульптурой архистратига Михаила: видео

В Киеве начали устанавливать новый фонтан со скульптурой архистратига Михаила. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

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Он отметил, что фонтан будет находиться в парке "Владимирская горка" недалеко от Михайловского Златоверхого собора.

"Венчать его будет фигура Архистратига Михаила – охранника и покровителя Киева. Откроем фонтан уже через неделю", - написал Кличко.

Видео: Виталий Кличко

Как известно, фонтан со скульптурой архистратига станет уже вторым из предусмотренных проектом реконструкции парка "Владимирская горка". Первый установили при выходе из парка на пешеходно-велосипедный мост.

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Напомним, этим летом после тестирования заработал новый светомузыкальный фонтан в Сырецком парке. Он считается "сухим", поскольку у него нет чаши, а когда он выключен, площадка остается без воды. Так, струи воды "танцуют" в такт детским песням и подсвечиваются разными цветами.

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Также мы писали, что недавно в парке Партизанской славы начал работать новый световой пешеходный фонтан. Среди программ работы фонтана будут "волны", "ступеньки" и другие узоры из воды, также – разноцветная подсветка.

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