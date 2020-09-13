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В Киеве установят новую скульптуру архистратига Михаила: Кличко назвал сроки (видео)

13 сентября, 06:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Работники уже завершают строительство чаши фонтана

В киевском парке "Владимирская горка" откроют еще один фонтан. Он будет со скульптурой Архистратига Михаила. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в Facebook и опубликовал видео завершающих работ.

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Мэр отметил, что этот фонтан будет уже вторым из предусмотренных проектом реконструкции парка.

"Посетил литейную, где уже завершили изготовление скульптуры Архистратига Михаила, который станет главным элементом нового фонтана на "Владимирской горке". Бронзовые части скульптуры, выливали отдельно, собрали в единую композицию. Также на финальной стадии работы по строительству чаши фонтана", — написал он.

Кличко также подчеркнул, что проект — меценатский и был одобрен консультативным советом по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте охраны культурного наследия КГГА.

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"Открыть новый фонтан планируем за неделю в верхней части парка "Владимирская горка" – за Михайловским Златоверхим собором", — добавил Виталий Кличко.

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Напомним, недавно в парке Партизанской славы начал работать новый световой пешеходный фонтан .

Также мы рассказывали, что в Киеве заканчивается реставрация легендарного фонтана "Самсон" на Контрактовой площади. Однако вокруг стройки уже разгорелся скандал: старейший фонтан столицы перекрасили в синий цвет.

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Киев фонтан Владимирская горка архистратиг михаил
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