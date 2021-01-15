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В Киеве начальник управления "Киевтранспарксервиса" брал взятки за выделение паркомест (фото)

15 января, 13:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Задержанному сообщили о подозрении

В Киеве задержали начальника управления коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" на получении взятки размером 2 тысячи долларов за выделение парковочных мест.

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Об этом сообщает Прокуратура Киева.

"Должностное лицо задержали "на горячем" во время получения указанной суммы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанному сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Следственные действия продолжаются.

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Напомним, ранее начальник управления Укртрансбезопасности в Черновицкой области попался на взятке.

Также мы писали, как на Закарпатье СБУ задержала "слугу народа" на вымогательстве взятки.

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Киев суд взятка парковка прокуратура киевтранспарксервис

Источник: Сегодня

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