В Киеве подорожают квартиры? Что будет с ценами на жилье в 2022 году

Сокращение спроса на первичном рынке Киева составило 30%

Первые полгода в столице стоимость жилья останется стабильной / Фото: Коллаж: Сегодня

В первой половине 2022 года на киевском рынке жилья будет наблюдаться относительная ценовая стабильность. Об этом сообщила Елена Гайдамаха, глава Киевского городского отделения АФНУ.

Первичный рынок

Эксперт отметила, что в первые месяцы 2022 года на первичном рынке Киева будут ощутимы последствия снижения активности покупателей, которое наблюдается с середины сентября по декабрь. Она напомнила, что сокращение спроса на первичном рынке Киева составило 30%.

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"С одной стороны, на снижение активности на первичном рынке Киева повлияла новая волна пандемии, а с другой – слишком высокие темпы роста жилья, наблюдавшиеся за последние 2 года. Именно эти два фактора могут стать главными в ценообразовании на первичном рынке жилья в следующем году", – сказала она.

На ее взгляд, во избежание кризисных явлений, связанных с оторванностью цен от платежеспособного спроса, в первые 3 месяца 2022 года застройщики будут активно использовать разнообразные программы лояльности: существенные скидки за 100-процентную оплату будущей квартиры, а также длительные программы по рассрочке за минимального первого взноса.

"Платоспособный спрос почти исчерпан. И даже возможный рост затрат на строительство (рост стоимости стройматериалов и строительно-монтажных работ) не станут экономически взвешенным поводом для увеличения цен", – рассказала Елена Гайдамаха.

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По ее данным, в I полугодии 2022 года более 70% спроса на первичном рынке будет сконцентрировано на жилых комплексах новых форматов преимущественно комплексной застройки, которые предлагают будущим жителям оптимальные и безопасные условия для комфортной жизни (развитый инфраструктурный комплекс, существующие зоны рекреации, занятия спортом и отдыха, вместительные паркинги и т.д.).

При этом инвесторов будут интересовать преимущественно объекты на начальных стадиях строительства, или те, в которых уже реализована 1-я очередь строительства.

"Начиная с конца марта по конец мая 2022 года стоимость жилья в объектах новых форматов преимущественно комплексной застройки может возрасти в среднем на 3-5%. В других сегментах первичного рынка, например в объектах эконом-класса и бизнес-класса, рост цен будет лишь точечным в зависимости от стадии строительства, потенциальных возможностей для инвестирования и выставленной застройщиком цены", – отметила она.

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Что касается первичного рынка в ближайшем пригороде Киева в 20 км от столицы, то, по мнению Елены Гайдамахи, в ближайшие 6 месяцев стоимость м2 может возрасти в среднем на 7%.

"Популярность пригорода у покупателей жилья на первичном рынке обусловлена ​​прежде всего ценами: стоимость м2 в пригороде Киева в среднем на 20-25% ниже аналогичных объектов в пределах столицы. А спрос на новостройки, расположенные в окрестностях, на 10-15% выше спроса на киевские ЖК. Именно это может спровоцировать застройщиков пригород к медленному выравниванию цен. Однако чрезмерный рост стоимости м2, не отвечающий ожиданиям покупателей, может иметь обратный эффект. Поэтому любые ценовые изменения должны быть экономически взвешенными", – считает эксперт.

Вторичный рынок

В то же время, на вторичном рынке Киева в ближайшие полгода стоимость жилья будет оставаться почти без изменений. Как отметила специалист, незначительные ценовые колебания в пределах 3% возможны только у 20% выставленных на продажу малогабаритных квартир площадью до 50 м2, преимущественно в домах советской застройки в районах со станциями метрополитена.

Стоимость подавляющего большинства квартир в предстоящие 6 месяцев будет относительно стабильной с незначительными ценовыми колебаниями, которые в среднем не будут выше 1-1,5%.

"Спрос на малогабаритные квартиры в удачных локациях всегда очень высок. Однако, как и на первичном рынке, стоимость вторичного жилья на протяжении 2020-2021 годов росла достаточно активно – квартиры небольшой площади подорожали от 20% до 30%. И сложившиеся к началу сентября цены на данном этапе развития рынка недвижимости достигли "потолочных" отметок. Дальнейший рост стоимости квартир без увеличения спроса может только спровоцировать кризис, что окажет негативное влияние на количество сделок. Подавляющее большинство продавцов не заинтересованы ни в каких кризисных явлениях", – подчеркнула глава Киевского отделения АФНУ.

На ее взгляд, первое полугодие 2022 года будет относительно стабильным. И, как считает специалист, без существенного роста платежеспособного спроса, который бы минимум на 10% перевесил предложение, дальнейший рост цен не будет иметь оснований.

"Все участники рынка, и покупатели, и продавцы прекрасно понимают, что стабильность цен на жилье – это лучшее, что может быть в период пандемии и экономической неуверенности. В то же время существует вероятность того, что ипотечные банковские программы, как, например, "Доступная ипотека", будут развиваться более динамично и позволят большему количеству граждан стать собственниками жилья. Однако, чтобы ипотека заработала по-настоящему и существенно повлияла на увеличение потенциальных покупателей, количество выданных кредитов должно возрасти по меньшей мере в 2-2,5 раза. Только в этом случае можно будет говорить о возможном росте стоимости жилья", – считает специалист.

По ее мнению, в I полугодии 2022 г. в сегменте аренды жилья ценовая ситуация будет зависеть от сезонных факторов.

"До апреля, до начала нового делового сезона, стоимость аренды будет оставаться более-менее устойчивой. В этот период незначительные ценовые колебания – до 1-2% – возможны только у 10-15% арендованного жилья", – считает Елена Гайдамаха.

Самая дорогая квартира Киева

Пентхаус, расположенный в исторической части Печерского района Киева, оказался самой дорогой квартирой в Украине. Цена за объект достигает семи миллионов долларов.

Находится он в одном из самых престижных жилых комплексов в центре столицы. Дизайнерский ремонт выполнен по индивидуальному заказу, а общая площадь двухуровневой квартиры – 447 кв. м с 5 спальнями и 8 санузлами.

Также жилье оборудовано системой "Умный дом", имеет 3 уровня охраны, отдельную серверную, спа-зону, собственную автономную котельную и систему очистки воды. Для сравнения: средняя цена за квартиру с подобными характеристиками (400-500 кв. м в Печерском районе столицы и количеством комнат 5+) составляет $2,2 млн, что в три раза меньше самого дорогого предложения на сайте.

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