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В Киеве попрощались с блогером и военным медиком Горьким Луком (фото)

22 июня 2021 16:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Святослав Волков (Носов) популярный писатель, блогер, волонтер и военный медик – он работал под псевдонимом

Прощание с Горьким Луком на Майдане Незалежности. Фото: Александр Рудоманов/LB

Прощание с Горьким Луком на Майдане Незалежности. Фото: Александр Рудоманов/LB

Недавно умер военный медик и популярный блогер Святослав Волков (Носов), более известный под псевдонимом Горький Лук. Сегодня, 22 июня, на Майдане Незалежности прошло прощание, на котором собралось около сотни людей.

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Об этом сообщает сайт LB.

Среди тех, кто пришел попрощаться оказался и экс-нардеп Борислав Береза.

Прощание с Горьким Луком на Майдане Незалежности. Фото: Александр Рудоманов/LB

Прощание с Горьким Луком на Майдане Незалежности. Фото: Александр Рудоманов/LB

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Отметим, что по информации СМИ, у блогера отказали почки.

Прощание с Горьким Луком на Майдане Незалежности. Фото: Александр Рудоманов/LB

Прощание с Горьким Луком на Майдане Незалежности. Фото: Александр Рудоманов/LB

Точная информация о причине смерти неизвестна.

Прощание с Горьким Луком на Майдане Незалежности. Фото: Александр Рудоманов/LB
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Прощание с Горьким Луком на Майдане Незалежности. Фото: Александр Рудоманов/LB

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Чем известен Святослав Волков (Носов)

Святослав Волков (Носов) известен блогом в Живом Журнале, который основал после начала войны. В нем он высмеивал политику России в отношении Украины. Он также принимал участие в волонтерском движении, был военным медиком на фронте.

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Сообщения Волкова вызвали обвинения в русофобии в его адрес со стороны некоторых российских изданий.

Стало известно, что сейчас готовится к печати книга блогера, написанная по результатам его исследований для общественных организаций, занимающихся торговлей людьми.

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Ранее мы писали, что умер хореограф Григорий Чапкис. С ним простились в Национальной филармонии Украины.

Изначально церемония прощания должна была проходить в Клубе Кабинета министров, однако незадолго до мероприятия стало известно, что его перенесли в филармонию.

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