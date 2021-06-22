В Киеве попрощались с блогером и военным медиком Горьким Луком (фото)

Святослав Волков (Носов) популярный писатель, блогер, волонтер и военный медик – он работал под псевдонимом

Прощание с Горьким Луком на Майдане Незалежности. Фото: Александр Рудоманов/LB

Недавно умер военный медик и популярный блогер Святослав Волков (Носов), более известный под псевдонимом Горький Лук. Сегодня, 22 июня, на Майдане Незалежности прошло прощание, на котором собралось около сотни людей.

Реклама

Об этом сообщает сайт LB.

Среди тех, кто пришел попрощаться оказался и экс-нардеп Борислав Береза.

Прощание с Горьким Луком на Майдане Незалежности. Фото: Александр Рудоманов/LB

Реклама

Отметим, что по информации СМИ, у блогера отказали почки.

Прощание с Горьким Луком на Майдане Незалежности. Фото: Александр Рудоманов/LB

Точная информация о причине смерти неизвестна.

Чем известен Святослав Волков (Носов)

Святослав Волков (Носов) известен блогом в Живом Журнале, который основал после начала войны. В нем он высмеивал политику России в отношении Украины. Он также принимал участие в волонтерском движении, был военным медиком на фронте.

Читайте также: Зеленский пришел на прощание с Чапкисом: фото

Сообщения Волкова вызвали обвинения в русофобии в его адрес со стороны некоторых российских изданий.

Стало известно, что сейчас готовится к печати книга блогера, написанная по результатам его исследований для общественных организаций, занимающихся торговлей людьми.

Реклама

Ранее мы писали, что умер хореограф Григорий Чапкис. С ним простились в Национальной филармонии Украины.

Изначально церемония прощания должна была проходить в Клубе Кабинета министров, однако незадолго до мероприятия стало известно, что его перенесли в филармонию.