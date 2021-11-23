В Киеве пошел первый снег! Синоптики предупредили об опасности (видео)

Первый снег в столице оказался мелким, а из-за этого его сложно разглядеть

В столице уже идет первый снег / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 23 ноября, в Киеве синоптики обещают снег. В некоторых районах столицы он уже идет. Также синоптики предупреждают о том, что такие осаки могут усложнить ситуацию на дорогах.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

Реклама

Подробности

"Снег, кроме красивой романтической картинки, может сразу усложнить и так непростую ежедневную ситуацию на наших дорогах. Позаботьтесь уже сейчас о способах, которыми вы будете вечером возвращаться домой с работы или дружеских посиделок", – уточнила синоптик.

Первый снег в Киеве

В столице на Борщаговке уже идет первый снег. Он достаточно мелкий и разглядеть его очень сложно.

Реклама

Какой погоды ждать этой зимой?

Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.

Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад, эти морозные периоды окажутся кратковременными.

Реклама

Читайте также: