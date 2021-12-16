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В Киеве появилась улица автора романа "Бабий Яр"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
16 декабря, 19:57
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Внести изменения в правоустанавливающие документы можно во время очередного визита к нотариусу
В столице появилось четыре новых названия улиц
В столице появилось четыре новых названия улиц / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевский городской совет переименовал четыре улицы и назвал безымянные топонимические объекты. В случае необходимости, справку об изменении названия улицы можно получить в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"Сегодня во время пленарного заседания Киевсовет поддержал решение об установлении названий безымянным топонимическим объектам и переименовании улиц. В частности, переименовано 4 улицы", – говорится в сообщении.

Переименовали четыре улицы

  • В Голосеевском районе улица Амурская переименована в улицу Академика Кнышова, построившую одну из самых развитых отраслей современной медицины в украинской кардиохирургии.
  • В Подольском районе улица Дмитровская (поскольку название этой улицы дублирует название другой исторической улицы с таким же названием в Шевченковском районе города) переименована в улицу Анатолия Кузнецова – писателя, публициста, автора романа-документа "Бабий Яр".
  • В Шевченковском районе улица Саратовская станет бульваром Павла Вирского, всемирно известного украинского танцовщика и хореографа.
  • В Деснянском районе появится улица Анатолия Авдиевского – хорового дирижера, композитора, директора, художественного руководителя и главного дирижера заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки. Улица расположена рядом с улицей Григория Веревки, воспроизводящей в топонимике города творческий дуэт учителя и ученика, существовавшего при их жизни.

Как быть с адресом регистрации в паспорте

Его не надо менять в случае переименования улицы – это можно сделать только по собственному желанию. Кроме того, документы на право собственности, автомобили и другие правоустанавливающие документы, в которых указанное старое название остаются в силе.

Переименование улицы также никак не влияет на реализацию избирательного права. Внести изменения в правоустанавливающие документы можно во время очередного визита к нотариусу (например, в случае продажи имущества). В случае необходимости, справку об изменении названия улицы можно получить в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

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