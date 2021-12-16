У Києві з'явилася вулиця автора роману "Бабин Яр"

Київська міська рада перейменувала чотири вулиці та назвала безіменні топонімічні об'єкти. У разі потреби довідку про зміну назви вулиці можна отримати у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
"Сьогодні під час пленарного засідання Київрада підтримала рішення про встановлення назв безіменним топонімічним об’єктам та перейменування вулиць. Зокрема, перейменовано 4 вулиці", – йдеться у повідомленні.
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Перейменували чотири вулиці
- У Голосіївському районі вулиця Амурська перейменована на вулицю Академіка Книшова, яка побудувала одну з найрозвиненіших галузей сучасної медицини в українській кардіохірургії.
- У Подільському районі вулиця Дмитрівська (оскільки назва цієї вулиці дублює назву іншої історичної вулиці з такою ж назвою у Шевченківському районі міста) перейменована на вулицю Анатолія Кузнєцова – письменника, публіциста, автора роману-документу "Бабин Яр".
- У Шевченківському районі вулиця Саратовська стане бульваром Павла Вірського, всесвітньо відомого українського танцівника та хореографа.
- У Деснянському районі з'явиться вулиця Анатолія Авдіївського – хорового диригента, композитора, директора, художнього керівника та головного диригента заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Вулиця розташована поруч із вулицею Григорія Верьовки, що відтворює у топоніміці міста творчий дует вчителя та учня, що існував за їхнього життя.
Як бути з адресою реєстрації у паспорті
Його не треба міняти у разі перейменування вулиці – це можна зробити лише за власним бажанням. Крім того, документи на право власності, автомобілі та інші правовстановлюючі документи, в яких зазначена стара назва залишаються в силі.
Перейменування вулиці також не впливає на реалізацію виборчого права. Внести зміни до правовстановлюючих документів можна під час чергового візиту до нотаріуса (наприклад, у разі продажу майна). У разі потреби довідку про зміну назви вулиці можна отримати у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.