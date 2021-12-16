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У Києві з'явилася вулиця автора роману "Бабин Яр"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
16 грудня, 19:57
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Внести зміни до правовстановлюючих документів можна під час чергового візиту до нотаріуса
У столиці з'явилося чотири нові назви вулиць
У столиці з'явилося чотири нові назви вулиць / Фото: Колаж: Сьогодні

Київська міська рада перейменувала чотири вулиці та назвала безіменні топонімічні об'єкти. У разі потреби довідку про зміну назви вулиці можна отримати у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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"Сьогодні під час пленарного засідання Київрада підтримала рішення про встановлення назв безіменним топонімічним об’єктам та перейменування вулиць. Зокрема, перейменовано 4 вулиці", – йдеться у повідомленні.

Перейменували чотири вулиці

  • У Голосіївському районі вулиця Амурська перейменована на вулицю Академіка Книшова, яка побудувала одну з найрозвиненіших галузей сучасної медицини в українській кардіохірургії.
  • У Подільському районі вулиця Дмитрівська (оскільки назва цієї вулиці дублює назву іншої історичної вулиці з такою ж назвою у Шевченківському районі міста) перейменована на вулицю Анатолія Кузнєцова – письменника, публіциста, автора роману-документу "Бабин Яр".
  • У Шевченківському районі вулиця Саратовська стане бульваром Павла Вірського, всесвітньо відомого українського танцівника та хореографа.
  • У Деснянському районі з'явиться вулиця Анатолія Авдіївського – хорового диригента, композитора, директора, художнього керівника та головного диригента заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Вулиця розташована поруч із вулицею Григорія Верьовки, що відтворює у топоніміці міста творчий дует вчителя та учня, що існував за їхнього життя.

Як бути з адресою реєстрації у паспорті

Його не треба міняти у разі перейменування вулиці – це можна зробити лише за власним бажанням. Крім того, документи на право власності, автомобілі та інші правовстановлюючі документи, в яких зазначена стара назва залишаються в силі.

Перейменування вулиці також не впливає на реалізацію виборчого права. Внести зміни до правовстановлюючих документів можна під час чергового візиту до нотаріуса (наприклад, у разі продажу майна). У разі потреби довідку про зміну назви вулиці можна отримати у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

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