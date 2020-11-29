В Киеве предлагают переименовать проспект Победы в честь воссоединения УНР и ЗУНР

Властей Киева просят переименовать проспект Победы в проспект Злуки УНР та ЗУНР. Соответствующую петицию создал Кучер Геннадий Петрович.

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В тексте он указал, что почти два года назад был 100-летний юбилей Акта Злуки УНР та ЗУНР.

"Я считаю, что к этой юбилейной дате следовало переименовать проспект Перемоги в проспект Злуки УНР та ЗУНР! Поскольку тогда этого так и не было сделано, то, как говорится, лучше поздно, чем никогда: давайте сделаем это сейчас", - написал он.

На сайте Киевского городского совета петицию опубликовали еще 17 ноября. За 12 дней ее подписал 51 человек.

Как работает петиция?

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Чтобы власти рассмотрели петицию, нужно за 90 дней собрать как минимум 10 000 подписей. Тогда предложение рассмотрят уполномоченные лица и, если это возможно, выполнят.

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Что такое акт Злуки УНР та ЗУНР?

22 января 1919 года в Киеве подписали документ, воссоединяющий два государства – Западноукраинскую и Украинскую народную республику. Они появились после развала Австро-Венгерской и Российской империй.

Теперь каждый год в этот день наша страна отмечает День соборности Украины.

Напомним, мы писали, что в Киеве начали выдавать справки о переименовании улиц онлайн.

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Тем временем в Киеве собирают голоса для переименования проспекта Бандеры.

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