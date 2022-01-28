В Киеве резко подорожали продукты. Какие больше всего – список

Индекс потребительских цен (ИПЦ) Киева в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем составил 100,3%. Цены на некоторые продукты выросли почти на 14%.
Об этом свидетельствуют данные информационного бюллетеня Главного управления статистики Киева, опубликованного сайтом Большой Киев.
Какие продукты подорожали больше всего
В целом на потребительском рынке Киеве в декабре цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,1%.
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Подорожали в прошлом месяце:
- на 13,6% и 11,1% яйца и овощи,
- на 6,1-0,3% молоко, макаронные изделия, сыр и сыр (творог), безалкогольные напитки, рыбу да продукты из рыбы, масло,
- на 1,4% табачные изделия.
Что подешевело
В то же время на 4,3–0,7% упали в цене подсолнечное масло, фрукты, сахар, хлеб. Алкогольные напитки подешевели на 0,1%.
Одежда и обувь подешевели на 7,4%, одежда – на 8,8%, обувь – на 6,1%.
Цены продолжат расти?
Подавляющее большинство украинцев считают, что в 2022 году цены на продукты возрастут.
Мнения на западе и востоке страны несколько отличаются, но в то же время большинство украинцев готовы к удорожанию цен. Точно уверены в дальнейшем поднятии цен жители Киева: 91,2% киевлян считают, что цены на продукты существенно возрастут.
Как отличается мнение украинцев:
- восточные регионы – 93,6% уверены в серьезном подорожании цен;
- западные регионы – 89,5%;
- северные регионы – 95,8%;
- центральные регионы – 91,8%;
- южные регионы – 89,8%.
Затруднились с ответом около 12% опрашиваемых.
Раньше мы писали:
- Повышение цены в Украине продолжается – теперь это касается овощей из так называемого "борщового набора".
- В Украине продолжается новогодний рост цен на овощи. В первый месяц 2022 неприятно удивили цены пекинскую и цветную капусту. Дорожает на рынке и морковь.