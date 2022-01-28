В Киеве резко подорожали продукты. Какие больше всего – список

Больше перед Новым годом выросли цены на яйца и свежие овощи

В декабре выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки. / Фото: Коллаж: Сегодня

Индекс потребительских цен (ИПЦ) Киева в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем составил 100,3%. Цены на некоторые продукты выросли почти на 14%.

Об этом свидетельствуют данные информационного бюллетеня Главного управления статистики Киева, опубликованного сайтом Большой Киев.

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Какие продукты подорожали больше всего

В целом на потребительском рынке Киеве в декабре цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,1%.

Подорожали в прошлом месяце:

на 13,6% и 11,1% яйца и овощи,

на 6,1-0,3% молоко, макаронные изделия, сыр и сыр (творог), безалкогольные напитки, рыбу да продукты из рыбы, масло,

да на 1,4% табачные изделия.

Что подешевело

В то же время на 4,3–0,7% упали в цене подсолнечное масло, фрукты, сахар, хлеб. Алкогольные напитки подешевели на 0,1%.

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Одежда и обувь подешевели на 7,4%, одежда – на 8,8%, обувь – на 6,1%.

Цены продолжат расти?

Подавляющее большинство украинцев считают, что в 2022 году цены на продукты возрастут.

Мнения на западе и востоке страны несколько отличаются, но в то же время большинство украинцев готовы к удорожанию цен. Точно уверены в дальнейшем поднятии цен жители Киева: 91,2% киевлян считают, что цены на продукты существенно возрастут.

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Как отличается мнение украинцев:

восточные регионы – 93,6% уверены в серьезном подорожании цен;

западные регионы – 89,5%;

северные регионы – 95,8%;

центральные регионы – 91,8%;

южные регионы – 89,8%.

Затруднились с ответом около 12% опрашиваемых.

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