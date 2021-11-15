В Киеве школьники могут вернуться на очное обучение: в КГГА назвали условие

В Киеве школьникам продлили дистанционное обучение еще на неделю. Как заявили в КГГА, ученики смогут вернуться за парты только после спада заболеваемости COVID-19 среди детей.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
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Как рассказал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, решение о введении дистанционного обучения в школах принято комиссией ТЭБ и ЧС. Оно базировалось на тех данных, которые ежедневно получали по заболеваемости учеников.
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По его словам, этот показатель был на уровне около 100 заболеваний в день.
Дети часто болеют
Мондриевский добавил, что в отличие от предыдущих волн дети стали больше болеть в сложной форме. На сегодняшний день можно увидеть, что суточная заболеваемость среди школьников снизилась, а это свидетельствует о том, что все было сделано правильно.
Когда ученики вернутся за парты?
В КГГА в ближайшие дни будут наблюдать за динамикой. Если статистика улучшится, то ученики младшей школы сразу вернутся за парты.
Коронавирус в Украине
14 ноября в Украине подтвердили COVID-19 еще у 10 802 человек. Среди них 764 детей и 132 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировано 2798 человек, умерли 442 человека, выздоровели 11 219. За все время пандемии в Украине:
- заболел 3 228 441 человек,
- поправились 2 642 459 человек,
- летальных случаев – 77 147,
- проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.
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