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У Києві сталася пожежа у Гідропарку: є постраждалі (фото, відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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10 січня, 14:31
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На місці працювали рятувальники, які намагалися загасити вогонь
Площа загоряння становить 15 квадратних метрів / Колаж "Сьогодні"
Площа загоряння становить 15 квадратних метрів / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 10 січня, у Києві сталася пожежа біля Венеціанського мосту у Гідропарку. На місці є постраждалі.

Відео з'явилося у telegram-каналі Київ Оперативний.

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Деталі

Як повідомили сайту "Сьогодні" рятувальники, спалахнув навіс літнього кафе.

"Площа займання становить 15 квадратних метрів", – повідомили у ДСНС Києва.

Пожежа у Гідропарку. Фото: ДСНС Києва
Пожежа у Гідропарку. Фото: ДСНС Києва

Пожежники зараз гасять полум'я. За попередньою інформацією, охоронець закладу отримав опіки. З травмами рук та обличчя його доправили до лікарні.

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"Пожежі у Гідропарку почастішали. Складається враження, що його просто поступово випалюють", – додали рятувальники.

Пожежа у Гідропарку. Фото: ДСНС Києва
Пожежа у Гідропарку. Фото: ДСНС Києва

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Пожежі в Україні

За даними ДСНС, в Україні лише за останню добу, 10 січня, сталося 107 пожеж, семеро людей померли у вогні. За 10 днів у країні сталося 1118 загорянь, 69 людей загинули, 42 постраждали.

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