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В Киеве снова ремонтируют мост Кличко. Что с ним в этот раз (фото)

21 мая, 13:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Киеве мост Кличко снова устал – как ремонтируют поврежденное стекло и когда закончат работы

Ремонт моста Кличко в Киеве.

Ремонт моста Кличко в Киеве. / Фото: Дмитрий Гордийчук, Сегодня

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который соединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов меняют поврежденное стекло.

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О этом сообщает сайт "Сегодня".

В этот раз работники устанавливают стеклопакеты европейского производства с усиленной прочностью.

/ Фото: Киевавтодор

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Также герметизируют поврежденный участок и делают защиту стыков со стеклопакетом. Работы планируют закончить в течение ближайших двух дней.

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/ Фото: Киевавтодор

/ Фото: Киевавтодор

Напомним, буквально сразу после открытия с дорогим мостом и его стеклянным полом начались проблемы. Тогда посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу . В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что имеет место диверсия и к виновным будет применено самое строгое наказание.

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После этого стекло трескалось еще несколько раз и его меняли на новое.

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