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У Києві знову ремонтують міст Кличка. Що з ним цього разу (фото)

21 травня, 13:38

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Києві міст Кличка знову втомився – як ремонтують пошкоджене скло і коли закінчать роботи

/ Фото: Дмитро Гордійчук, Сьогодні

У Києві на пішохідно-велосипедному мосту, який з'єднує Володимирську гірку і Арку дружби народів, змінюють пошкоджене скло.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Цього разу працівники встановлюють склопакети європейського виробництва з посиленою міцністю.

/ Фото: Киевавтодор

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Також герметизують пошкоджену ділянку і роблять захист стиків зі склопакетом. Роботи планують закінчити протягом найближчих двох днів.

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/ Фото: Киевавтодор

/ Фото: Киевавтодор

Нагадаємо, буквально відразу після відкриття з дорогим мостом і його скляною підлогою почалися проблеми. Тоді відвідувачі помітити перше тріснуте скло. З'явилася версія, що скло обстріляли знизу . Водночас мер Києва Віталій Кличко заявляв, що має місце диверсія і до винних буде застосовано найсуворіше покарання.

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Після цього скло тріскалося ще кілька разів і його міняли на нове.

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