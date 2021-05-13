В Киеве снова заметили голого мужчину – приветствовал автомобили (видео)

Фото: rusevik.ru

В Соломенском районе Киева заметили голого мужчину, который ходил по улицам столицы абсолютно голым.

Реклама

Об этом сообщает "Х**вый Киев".

Нудиста заметили в Кадетском Гае. На видео видно, что мужчина, совсем без одежды, спокойно идет по улице, его совсем не смущает обнаженный вид.

Кроме того, пешеход даже приветствует водителя одной из припаркованных машин. А "для приличия", мужчина прикрыл гениталии ладонями.

На данном этапе неизвестно, что стало причиной такого поведения.

Реклама

Видео 18+

Ранее мы сообщали, что в столице сегодня днем, 5 апреля, всех шокировал абсолютно голый мужчина, который разгуливал в чем мать родила по Майдану Незалежности.

Напомним, ранее на Голосеевском проспекте в Киеве произошел необычный случай. Там неадекватный водитель Volkswagen выбежал из автомобиля и напал на прохожего. После этого разделся догола и, лежа на холодном асфальте, кричал: "Андрюха!".