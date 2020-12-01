В Киеве спасли котенка из замурованного подвала (фото)

В Киеве в доме на Оболонском проспекте достали котенка, который не смог самостоятельно выбраться из подвала.

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Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Голос котенка раздавался из труднодоступной части подвала, за кирпичной перегородкой. Жители дома вызвали службу спасения, так как оттуда раздавался "плач" котенка несколько дней.

"После демонтажа перегородки, проведенного ручным инструментом, оказалось, что котенок находится в узкой, глубокой щели, заваленной чьими-то костями. Вероятно, в этой щели уже погибали ранее другие животные, которые не смогли выбраться оттуда самостоятельно", – говорится в сообщении службы.

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Так, котенок находился под завалом из костей и мусора, для его извлечения пришлось сначала расчищать завал, а потом доставать потерпевшего при помощи телескопического захвата.

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"От длительного пребывания в узкой, холодной щели, котенок находился в тяжелом состоянии и нуждался в экстренной госпитализации – температура ниже 36, истощение, переохлаждение. Состояние стабильно тяжелое", – добавляют спасатели.

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Напомним, в Киевской области лошадь упала в колодец, который был открыт и находился в зарослях рядом с колхозом.

Смотрите видео – как собаку достали из глубокого колодца:

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