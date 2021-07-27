В Киеве умер один из госпитализированных с "дельта"-штаммом COVID-19

Коронавирус в Украине. Коллаж "Сегодня"

В Александровской больнице Киева умер один из шести пациентов, у которых ранее обнаружили индийский "дельта"-штамм коронавируса.

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Об этом рассказала директор Александровской больницы Людмила Антоненко в эфире телеканала "Киев".

Она также отметила, что четверо из шести пациентов больницы, у которых обнаружили штамм коронавируса "Дельта", недавно вернулись из России.

"Я думаю, будет очень большой подъем заболеваемости. Я хочу еще раз подчеркнуть, что с больных тестируемых, которые приехали из России, все они положительные на "Дельту". Поэтому если это мы наблюдаем вот такое течение, то я думаю, что будет большой подъем заболеваемости", – прогнозирует Антоненко.

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Медики рассказывают, что болезнь протекает более агрессивно и быстрее, чем предыдущие штаммы: уже на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, они не могут самостоятельно дышать.

Кроме того, возраст тяжелых пациентов довольно молодой – 30-40 лет.

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Отмечается, что обнаружить указанный штамм коронавируса медикам удалось только с помощью специальных реагентов, которых в Украине пока очень мало.

Ранее сообщалось, что в Александровской больнице Киева обнаружили шесть случаев индийского штамма коронавируса "Дельта" у людей от 21 до 73 лет.

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Напомним, во Львовской области обнаружили три случая заболевания коронавирусом, вызванном штаммом "Дельта".

Мы также писали, что "дельта"-штамм вытесняет обычный коронавирус – в США и Германии мутировавший штамм является доминирующим.

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