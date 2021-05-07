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В Киеве увеличились количество больных COVID-19: где больше всего новых случаев

7 мая, 08:51

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Количество заболевших ковидом за время эпидемии в Киеве – практически 200 тысяч. Какая ситуация в столице сейчас

В Киеве за прошлые сутки, 6 мая, зафиксировали 611 новых случаев коронавируса. В то же время вылечились 1303 человека.

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Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По данным главы города, всего за время эпидемии вирус подхватили 197 968 жителей Киева.

За вчерашние сутки умерли 30 пациентов, всего – 4750. В больницы госпитализировали 124 человека с коронавирусом, еще 145 – с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Где было больше всего новых случаев болезни:

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  • Дарницкий район – 112;
  • Деснянский район – 71;
  • Днепровский район – 69.
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Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 6 мая, выявили 8404 новых больных COVID-19.

Кроме того, ранее мы писали, какие регионы ввели ограничения и что там запрещено.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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