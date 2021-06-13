В Киеве возле городского центра вакцинации снова большие очереди (фото)

Фото: "Сегодня"
В воскресенье, 13 июня, в Киеве возле городского центра вакцинации снова длинные очереди. Люди занимают их с самого утра, чтобы сделать прививку от коронавируса.
Об этом сообщает "Сегодня".
Центр вакцинации функционирует на левом берегу столицы, возле станции метро "Левобережная" в МВЦ. Под ним люди стоят с 8 утра, хотя сама вакцинация началась в 10:00.
Фото: "Сегодня"
Предварительно должно быть две очереди:
- тех, кто получил смс с приглашением;
- тех, кто зарегистрировался в "Дии", но не получил ответа – живая очередь.
Отметим, что на этих выходных в центре вакцинации увеличили количество бригад медиков. Теперь их 30, а в первые выходные работы было 16.
Фото: "Сегодня"
Ранее мы сообщали, что Польша массово вакцинирует украинцев на границе. Польские власти предлагают въезжающим украинцам скидку на обязательный тест за бесплатное прохождение вакцинации от COVID-19.
Также напомним,украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации.
Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:
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