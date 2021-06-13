Українська
$ 27,11
32,99
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве возле городского центра вакцинации снова большие очереди (фото)

13 июня 2021 12:29

Виктория Барановская Виктория Барановская

Люди занимали очередь на прививку с 8 утра, хотя сама вакцинация началась лишь в 10:00 – власти увеличили количество бригад медиков

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

В воскресенье, 13 июня, в Киеве возле городского центра вакцинации снова длинные очереди. Люди занимают их с самого утра, чтобы сделать прививку от коронавируса.

Реклама

Об этом сообщает "Сегодня".

Центр вакцинации функционирует на левом берегу столицы, возле станции метро "Левобережная" в МВЦ. Под ним люди стоят с 8 утра, хотя сама вакцинация началась в 10:00.

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Реклама

Предварительно должно быть две очереди:

  • тех, кто получил смс с приглашением;
  • тех, кто зарегистрировался в "Дии", но не получил ответа – живая очередь.

Отметим, что на этих выходных в центре вакцинации увеличили количество бригад медиков. Теперь их 30, а в первые выходные работы было 16.

Не пропусти!
Без Цыганкова и Безуса: заявка сборной Украины на матч с Нидерландами
Футболисты национальной сборной Украины

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Ранее мы сообщали, что Польша массово вакцинирует украинцев на границе. Польские власти предлагают въезжающим украинцам скидку на обязательный тест за бесплатное прохождение вакцинации от COVID-19.

Реклама

Также напомним,украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Перевыпустили sim-карту и набрали кредитов. Набирает популярность новый вид мошенничества
Перевыпустили sim-карту и набрали кредитов. Набирает популярность новый вид мошенничестваЭкономика
В Чернобыле сфотографировали табун лошадей Пржевальского с жеребятами (фото)
В Чернобыле сфотографировали табун лошадей Пржевальского с жеребятами (фото)Другие новости
Незаметные жители: какие бактерии живут в киевском метро (фото)
Незаметные жители: какие бактерии живут в киевском метро (фото)Другие новости
"Всем пока, мы в Россию". Скандальная блогер из Киева заявила, что покидает страну (видео)Другие новости
Кольцевое солнечное затмение. Когда его можно будет увидеть в Киеве?
Кольцевое солнечное затмение. Когда его можно будет увидеть в Киеве?Другие новости
В центре Киева проходит двойной митинг (фото, видео)
В центре Киева проходит двойной митинг (фото, видео)Другие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять