В Киеве возле городского центра вакцинации снова большие очереди (фото)

Люди занимали очередь на прививку с 8 утра, хотя сама вакцинация началась лишь в 10:00 – власти увеличили количество бригад медиков

Фото: "Сегодня"

В воскресенье, 13 июня, в Киеве возле городского центра вакцинации снова длинные очереди. Люди занимают их с самого утра, чтобы сделать прививку от коронавируса.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Центр вакцинации функционирует на левом берегу столицы, возле станции метро "Левобережная" в МВЦ. Под ним люди стоят с 8 утра, хотя сама вакцинация началась в 10:00.

Фото: "Сегодня"

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Предварительно должно быть две очереди:

тех, кто получил смс с приглашением;

тех, кто зарегистрировался в "Дии", но не получил ответа – живая очередь.

Отметим, что на этих выходных в центре вакцинации увеличили количество бригад медиков. Теперь их 30, а в первые выходные работы было 16.

Фото: "Сегодня"

Ранее мы сообщали, что Польша массово вакцинирует украинцев на границе. Польские власти предлагают въезжающим украинцам скидку на обязательный тест за бесплатное прохождение вакцинации от COVID-19.

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Также напомним,украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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