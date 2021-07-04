Українська
$ 27,38
32,52
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве возле городского центра вакцинации снова большие очереди (фото)

4 июля 2021 12:10

Виктория Барановская Виктория Барановская

Люди занимают очереди заранее, еще до открытия центра иммунизации – сейчас там около 100 людей

Возле МВЦ снова очереди / Фото: коллаж "Сегодня"

Возле МВЦ снова очереди / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 4 июля, в Киеве в МВЦ продолжается вакцинация киевлян – возле входа образовались уже традиционные очереди из желающих сделать прививку. Сейчас там около ста человек.

Реклама

Об этом сообщает "Сегодня".

Несмотря на то что вскоре в Киеве откроют еще 21 мини-центр вакцинации киевлян на базе амбулаторий, под МВЦ очереди не уменьшаются. Люди готовы стоять часами ради иммунизации.

Известно, что большинство людей из очереди получают сегодня вторую дозу вакцины от коронавируса.

Реклама

Фото: Юлия Безбородко / "Сегодня"

Фото: Юлия Безбородко / "Сегодня"

Напомним, что центр вакцинации в МВЦ возле стации метро "Левобережная" работает традиционно с 10 до 17:30.

Не пропусти!
Шевченко уже ждут в Катаре: тренер написал пост о своем пути и отметил, кем гордится
Андрей Шевченко благодарен сборной и фанатам

Фото: Юлия Безбородко / "Сегодня"

Фото: Юлия Безбородко / "Сегодня"

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Винницкой области мужчина умер после вакцинации препаратом Pfizer.

Также напомним, Украина получит еще 9 млн доз вакцин от COVID-19.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Фото вечера. Над Киевом зависло невероятное облако-гриб
Фото вечера. Над Киевом зависло невероятное облако-грибДругие новости
В киевском метро ЧП – человек упал на рельсы
В киевском метро ЧП – человек упал на рельсыДругие новости
В Киеве выпал огромный град (фото, видео)
В Киеве выпал огромный град (фото, видео)Другие новости
Лежа в гробах: в Киеве модели показали стильную одежду для покойников (видео)
Лежа в гробах: в Киеве модели показали стильную одежду для покойников (видео)Другие новости
В Киеве СБУ
В Киеве СБУ "подняла на уши" кладбище: причина обысковДругие новости
Это удобно и выгодно! Владельцами новых банковских карт АТБ-Pay стали уже больше 150 тысяч украинцев
Это удобно и выгодно! Владельцами новых банковских карт АТБ-Pay стали уже больше 150 тысяч украинцевНовости компаний

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять