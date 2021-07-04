В Киеве возле городского центра вакцинации снова большие очереди (фото)

Люди занимают очереди заранее, еще до открытия центра иммунизации – сейчас там около 100 людей

Возле МВЦ снова очереди / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 4 июля, в Киеве в МВЦ продолжается вакцинация киевлян – возле входа образовались уже традиционные очереди из желающих сделать прививку. Сейчас там около ста человек.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Несмотря на то что вскоре в Киеве откроют еще 21 мини-центр вакцинации киевлян на базе амбулаторий, под МВЦ очереди не уменьшаются. Люди готовы стоять часами ради иммунизации.

Известно, что большинство людей из очереди получают сегодня вторую дозу вакцины от коронавируса.

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Фото: Юлия Безбородко / "Сегодня"

Напомним, что центр вакцинации в МВЦ возле стации метро "Левобережная" работает традиционно с 10 до 17:30.

Фото: Юлия Безбородко / "Сегодня"

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Ранее мы сообщали, что в Винницкой области мужчина умер после вакцинации препаратом Pfizer.

Также напомним, Украина получит еще 9 млн доз вакцин от COVID-19.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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