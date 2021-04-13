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В Киеве врачей поймали на взятке при выдаче тела умершей от COVID-19

13 апреля, 16:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Услуги, за которые работники больницы брали деньги, предоставляются в Украине бесплатно

Заведующего патологоанатомическим отделением и врача задержали на вымогательстве при выдаче тела умершей от COVID-19.

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Об этом сообщает Прокуратура Киева в Telegram.

Работники больницы систематически требовали от родственников умерших деньги за ускорение проведения вскрытия тел, хранения их в холодильных камерах, мытье, одевание и подготовку к захоронению. Стоит отметить, что услуги, за которые работники больницы брали деньги, предоставляются бесплатно.

"Врачей задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении от очередной неправомерной выгоды от гражданина за подготовку и выдачу тела женщины, умершей от COVID-19 в открытом гробу. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения", – говорится в сообщении.

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Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к коррупционной схеме.

Напомним, в Херсонской области на взятке попался налоговик.

Кроме того, во Львовской области на взятке погорел инспектор таможни.

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Киев взятка прокуратура врачи захоронение

Источник: Сегодня

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