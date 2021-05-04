В Киеве выросло количество больных COVID-19: в каком районе больше всего

После Пасхи количество заболевших возросло, но стало меньше госпитализированных с ковидом

В Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса в сравнении с воскресеньем. За прошедшие сутки зафиксирован 151 заразившийся.

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Об этом сообщил в Facebook мэр города Виталий Кличко.

Теперь в столице с начала эпидемии уже 196 592 киевлян подхватили вирус.

За понедельник заболели:

88 женщин в возрасте от 19 до 90 лет;

59 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет;

три девочки от 1 до 14 лет и один мальчик 13 лет.

Также за сутки зафиксированы 15 смертельных случаев (всего 4681), 72 больным удалось вылечиться (всего 124 573).

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30 человек госпитализированы с ковидом, и еще 145 попали в больницу с подозрением на коронавирус.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 87, Голосеевском – 13, Святошинском и Дарницком – по 11.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине за сутки снова уменьшилось количество новых случаев COVID-19.

Видео: Сегодня

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