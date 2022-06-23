В Киеве задержали россиянина, который выдавал себя за украинца (фото, видео)

Правонарушитель хранил дома оружие и патроны. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы

Россиянин скрывался в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину в хранении арсенала оружия и боеприпасов. Уроженец России постоянно менял места жительства, пользовался разными автомобилями и использовал форму одного из военных формирований. В результате у злоумышленника изъяли патроны, оружие, радиостанции, мобильные телефоны и сейчас его проверяют на причастность к диверсионно-разведывательной деятельности.

Об этом сообщили в ГУ НП Украины.

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Как стало известно, полицейские задержали мужчину, который хранил дома оружие и патроны. Правонарушителем оказался 42-летний гражданин России.

Как рассказал начальник криминальной полиции Андрей Гарастюк, полицейские провели обыск по месту жительства мужчины в Киевской области и изъяли доказательства преступной деятельности:

"Установлено, что уроженец России постоянно менял арендованные квартиры, пользовался разными автомобилями, кроме того, использовал форму одного из военных формирований. Злоумышленник нигде не сообщал о своем настоящем гражданстве, а представлялся украинцем. Мы изъяли у него военное снаряжение, патроны, оружие, две радиостанции и нож. Вместе с тем фигурант проверяется на причастность к диверсионно-разведывательной деятельности государства-агрессора", – сообщил он.

Также полицейские обнаружили и проверили два автомобиля, на которых передвигался преступник. Государственные номерные знаки иномарок не соответствовали имеющимся транспортным средствам, а зарегистрированы в России.

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Кроме того, по месту жительства задержанного изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, флэш-накопители, внешние жесткие диски и черновые записи, которые проверяются на причастность задержанного к связям с российскими оккупантами.

Что грозит задержанному?

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

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Мужчину задержала полиция. Фото: ГУ НП Украины

В Киеве задержали мужчин, отправлявших в РФ фото последствий обстрелов

В Киеве задержаны трое мужчин, которые фотографировали последствия разрушений после ракетного обстрела РФ в Дарницком районе в воскресенье, 5 мая. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

"Еще трех злоумышленников инспекторы задержали в тот же день (в воскресенье. – Ред.) в Дарницком районе, недалеко от места утреннего обстрела. Задержанные от 26 до 39 лет фотографировали разрушения, которые нанесли российские крылатые ракеты, и пересылали снимки на номер абонента российского оператора. Всех задержанных патрульные передали следственно-оперативной группе", – говорится в сообщении.

Также на одном из блокпостов в Оболонском районе столицы в воскресенье в междугородном автобусе задержали 54-летнего мужчину, который, вероятно, является участником незаконных вооруженных формирований на востоке страны.

"Мужчина заметно нервничал и постоянно путался в своей личной информации. А также не смог даже ясно назвать свое имя и адрес проживания. Патрульные совместно с пограничниками установили личность мужчины", — информируют правоохранители.

Ранее мы рассказывали, что Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Агентная сеть ФСБ вела разведывательно-подрывную деятельность в органах власти. Чтобы обезвредить ее, контрразведка СБУ провела многоэтапную спецоперацию.

Кроме того, Служба безопасности Украины продолжает разоблачать диверсантов. В ходе спецоперации в Черновцах она задержала российского агента, прибывшего с Ближнего Востока готовить взрывы на "Укрзализныце".