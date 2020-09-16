Українська
$ 28,06
33,34
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве зафиксировали сотни новых случаев COVID-19: где больше всего заболевших (карта)

16 сентября, 12:22

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Коронавирус уже унес жизни 291 киевлянина

В Киеве не улучшается ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки, 15 сентября, в столице COVID-19 диагностировали у 356 человек.

Реклама

По словам мэра города Виталия Кличко, всего коронавирус подтвердили у 18 070 киевлян. 15 сентября в столице зафиксировали восемь смертей от COVID-19 (291 с начала эпидемии).

Так, среди новых зараженных:

  • 184 женщины в возрасте от 18 до 76 лет;
  • 139 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
  • 15 девочек в возрасте от 2 до 15 лет;
  • 18 мальчиков в возрасте от 1 до 16 лет.

В столичные больницы пришлось госпитализировать 38 пациентов. Остальных отправили на самоизоляцию, но под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 134 человека (5519 с начала эпидемии).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 74, Днепровском – 66, Деснянском районе – 45.

В тренде
В Киеве установят новую скульптуру архистратига Михаила: Кличко назвал сроки (видео)
Реклама

Отметим, что в Украине 16 сентября "лидером" по числу новых зараженных коронавирусом стала Тернопольская область. В этом регионе за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 385 человек.

Кроме того, мы сообщали, что в Киеве ужесточили карантин, так как столицу внесли в "оранжевую" зону.

Когда в Украине появится вакцина от коронавируса – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев эпидемия больные Украина заражение коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев на ужесточенном карантине: будут ли работать спортивные школы
Киев на ужесточенном карантине: будут ли работать спортивные школыДругие новости
Школы на карантине: что происходит в Киеве
Школы на карантине: что происходит в КиевеВласть
В студенческих общежитиях Киева массово нарушают карантин
В студенческих общежитиях Киева массово нарушают карантинДругие новости
В Киеве с завтрашнего дня ужесточат карантин: что будет под запретом
В Киеве с завтрашнего дня ужесточат карантин: что будет под запретомДругие новости
Кличко на мотоцикле заглох в центре Киева: видео, как мэр заправлялся из баклажки
Кличко на мотоцикле заглох в центре Киева: видео, как мэр заправлялся из баклажкиВласть
Старейший фонтан Киева перекрасили в синий цвет: архитектор объяснил зачем
Старейший фонтан Киева перекрасили в синий цвет: архитектор объяснил зачемДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять