В Киеве зафиксировали сотни новых случаев COVID-19: где больше всего заболевших (карта)

В Киеве не улучшается ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки, 15 сентября, в столице COVID-19 диагностировали у 356 человек.

Реклама

По словам мэра города Виталия Кличко, всего коронавирус подтвердили у 18 070 киевлян. 15 сентября в столице зафиксировали восемь смертей от COVID-19 (291 с начала эпидемии).

Так, среди новых зараженных:

184 женщины в возрасте от 18 до 76 лет;

139 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

15 девочек в возрасте от 2 до 15 лет;

18 мальчиков в возрасте от 1 до 16 лет.

В столичные больницы пришлось госпитализировать 38 пациентов. Остальных отправили на самоизоляцию, но под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 134 человека (5519 с начала эпидемии).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 74, Днепровском – 66, Деснянском районе – 45.

Реклама

Отметим, что в Украине 16 сентября "лидером" по числу новых зараженных коронавирусом стала Тернопольская область. В этом регионе за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 385 человек.

Кроме того, мы сообщали, что в Киеве ужесточили карантин, так как столицу внесли в "оранжевую" зону.

Когда в Украине появится вакцина от коронавируса – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама