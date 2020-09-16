В Киеве зафиксировали сотни новых случаев COVID-19: где больше всего заболевших (карта)

В Киеве не улучшается ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки, 15 сентября, в столице COVID-19 диагностировали у 356 человек.
По словам мэра города Виталия Кличко, всего коронавирус подтвердили у 18 070 киевлян. 15 сентября в столице зафиксировали восемь смертей от COVID-19 (291 с начала эпидемии).
Так, среди новых зараженных:
- 184 женщины в возрасте от 18 до 76 лет;
- 139 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 15 девочек в возрасте от 2 до 15 лет;
- 18 мальчиков в возрасте от 1 до 16 лет.
В столичные больницы пришлось госпитализировать 38 пациентов. Остальных отправили на самоизоляцию, но под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 134 человека (5519 с начала эпидемии).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 74, Днепровском – 66, Деснянском районе – 45.
Отметим, что в Украине 16 сентября "лидером" по числу новых зараженных коронавирусом стала Тернопольская область. В этом регионе за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 385 человек.
Кроме того, мы сообщали, что в Киеве ужесточили карантин, так как столицу внесли в "оранжевую" зону.
Когда в Украине появится вакцина от коронавируса – смотрите в сюжете:
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