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В Киеве почти установили главную елку страны: как она сейчас выглядит (фото, видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
5 декабря, 15:04
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При помощи мощного крана установили костяк новогоднего дерева
На Софийскую площадь завезли гору искусственных веток, которыми будут украшать елку.
На Софийскую площадь завезли гору искусственных веток, которыми будут украшать елку. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Софийской площади в Киеве активизировали работы по монтажу главной елки страны. Корреспондент "Сегодня" побывал на месте и увидел, что там происходит.

Монтаж уже завершают

Сегодня при помощи высотного автокрана рабочие установили каркас главной елки страны. Конструкции закрепили к 100 тонному противовесу металлическими канатами. Когда мы были на месте шла подготовка к установке последней части елки с макушкой.

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На площади уже установили первые новогодние домики. Также смонтированы три входа в новогодний городок. На площадь завезли гору искусственных веток, которыми будут украшать главную елку страны.

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Когда зажгут елку на Софийской площади в Киеве

Открытие и зажжение праздничных огней запланировано, как всегда, на 19 декабря. Как заверяют организаторы новогоднего праздника, главную елку страны украсят новыми игрушками.

Также на Софийской площади продолжается монтаж новогоднего катка вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Он, кстати, буде бесплатным для детей. Рабочие говорят, что пока каток на начальной стадии готовности. Они только сделали основу для его конструкции.

Напомним, как пояснили организаторы новогоднего праздника на Софийской площади, в этом году последовательность работ изменили.

Сначала будет сделан каток, обустроен новогодний городок и в последнюю очередь установка и украшение главной елки. Делается это, чтобы красиво установить гигантский купол из гирлянд над Софийской площадью.

Какой будет елка

Стоит елка и декорации 25-27 млн гривен – их предоставляют спонсоры и организаторы.

"Не знаем, какая будет верхушка – ангелы, звезда или что-нибудь такое. Это будет сюрприз. Обещаю, что такой елки еще не было, даже в мире такой не делали. Хотя в прошлом году мы вошли в пятерку елок Европы, но сейчас мы перешли границу количества к качеству", – говорит Игорь Добруцкий, основатель и директор компании "Folk Ukraine".

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