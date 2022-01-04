В Киеве завтра обещают самый теплый день! Какой ждать погоды (карта)

Завтра, 5 января, в Киеве ожидается дождливая погода. Осадки будут ночью, утром и вечером.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Детали
В столице прогнозируют сильный ветер.
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"Берегите себя и свое имущество от старых ветвистых деревьев, билбордов и не задерживайтесь под крышами высоких домов", – добавила Наталия Диденко.
5 января в Киеве будет самый теплый день. Столбики термометров будут колебаться от +6 до +9 градусов.
Какой в Украине будет зима
Если рассмотреть погоду по сезонам, то январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое, малоснежное, а вот вторая половина морозная и со снегопадами.
Февраль – холодный, снежный с сильными морозами во второй половине. В середине месяца снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег. Под конец – потепление и мокрый снег.
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