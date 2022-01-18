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В Киеве завтра откроют второй выход станции метро "Гидропарк" – время

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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18 января, 13:16
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Это одно из мест, где в столице можно безопасно окунуться в прорубь под наблюдением спасателей
Завтра киевляне будут окунаться в прорубь на "Гидропарке"
Завтра киевляне будут окунаться в прорубь на "Гидропарке" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 19 января горожане будут праздновать Крещение. В связи с этим, на Гидропарке откроют второй выход.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

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"Для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции "Гидропарк" во время празднования Крещения будет открыт второй выход", - говорится в сообщении.

Когда будет открыт

Вестибюль №2 (восточный) будет работать 19 января с 10:00 до 17:00.

А вот вестибюль №1 в обычном режиме.

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На Гидропарке откроют второй вестибюль
На Гидропарке откроют второй вестибюль / Фото: КП "Киевский метрополитен"

Советы от спасателей

Спасатели напоминают, что запрещено купаться в ледяной воде без подготовки. Также нужно помнить несколько правил для безопасного погружения в воду:

  • купаться в присутствии медиков и спасателей,
  • после купания разогреться и выпить горячего чаю,
  • находиться в воде можно только 10 секунд,
  • нельзя пить алкоголь перед погружением,
  • выбирать водоем с безопасным спуском.

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